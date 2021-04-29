中國UFC好手張偉麗帶著國人期待上到了擂台，不過對手「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)僅花78秒就將她踢倒在地，而裁判當時也迅速上前終止比賽，但顯然張偉麗非常不甘心。而這場大戰後也引起外界軒然大波，不少粉絲都為張偉麗抱不平，認為她還能打，台裔球星林書豪也在IG限時動態力挺這位大陸女將，表示「不同意裁判想法！」並祝福她：「妳一定會再次奪冠！」

但同樣也有對她失望的人，其中就有一名網友跟張偉麗在網路上互嗆起來，她在社群上留言表示：「丟人現眼的東西，輸了還怪裁判不公！」而張偉麗不甘示弱回嗆說：「滾！」這回應還真是簡潔有力。據傳這位網友來自大陸昆明，他分享張偉麗被KO的影片，在下面吐槽：「丟人現眼的東西，輸了就輸了，竟還怪裁判喊停，平時喊什麼武德，關鍵時刻這種德行都出來，被打到站不起來，你怎麼不說大姨媽來影響了比賽，妳看賽後哪個人不是有禮貌為對方鼓掌，只能說明一點，妳沒素質，妳的粉絲更沒有！」

而後來這則留言還得到了不少人按讚，不過後來又被張偉麗把風向帶回來，但這名網友仍不善罷干休，她繼續嗆：「說她幾句，竟然把我留言轉成黑的，還不加以評論，一看就是心胸狹小的人，典型的輸不起，蘿絲加油，全球70億人支持妳！」但接下來她紛紛被大陸網友回嗆，有人說：「有本事就別評論，侮辱國人妳覺得有意思？有本事妳去比，丟人現眼沒人比妳行！」看來這位網友最後還是被網軍給淹沒了，不過還是佩服她的勇氣，敢如此大放厥詞！

(中時新聞網)