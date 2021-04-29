印度疫情急遽惡化，引發全球關注，英國今天宣布，首批醫療援助物資本週運抵新德里後，將再運送3台製氧機到印度；美國也將提供價值超過一億美元物資，幫助印度抗擊疫情。

官方數據顯示，印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病歿人數已突破20萬人大關，迄今累計1800 萬人確診，光是本月就增加近600萬人確診，許多病患苦等不到病床，在醫院外嚥下最後一口氣。

法新社報導，英國政府說，這3個被稱為「氧氣工廠」的裝置，每一個大小都相當於一個裝運貨櫃，每分鐘可製造500公升氧氣。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在聲明中說：「我們與印度夥伴一起對抗COVID-19。」

「國際合作比以往任何時候都更重要，英國額外的支援計畫將有助於滿足印度當前需求，尤其是在增加氧氣供應方面。」

英國提供的首批氧氣濃縮機和呼吸器昨天運抵印度，更多這類物資將於30日抵達。

英國本週共運送495台氧氣濃縮機和200台呼吸器到印度，法新社詢問「氧氣工廠」將於何時抵達，英國外交部沒有立即回覆。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）在記者會上說，英國「目前」沒有任何多餘的疫苗可供印度使用。

美國則表示，將與他國分享約6000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，印度可望成為受惠國之一。

路透社報導，白宮今天發表聲明說，美國向印度提供價值超過一億美元物資，幫助印度抗擊疫情。

聲明說，這些物資明天開始運抵印度，一直持續到下週，其中包括1000個氧氣瓶、1500萬個N95口罩和100 萬支快篩試劑。

白宮在概述相關援助的事實文件中說：「就如同印度在疫情初期美國醫院緊繃之際提供協助，美國決心在印度有需要時伸出援手。」

(中央社)