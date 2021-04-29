松山警分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入破壞，所長許書桓、副所長顏敏森涉嫌刪監視器畫面隱匿，遭依滅證、縱放人犯等罪送辦。據了解，台北地檢署28日分案，繼傳喚許、顏2人說明後，今（29）日下午將依妨害公務罪被告身分，再傳喚鬧事的徐權等人到案，釐清案情。

北檢昨傳喚許書桓、顏敏森後請回2人，對於將來計畫要傳訊的對象，本案偵查進度、方向，以及下午是否傳訊黑衣人到案，北檢不否認也不證實，僅表示：「偵查不公開，不方便說明。」

(中時 )