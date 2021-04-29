【松山之亂】涉闖警局毆警砸物品 北檢下午傳喚黑衣人說明 13:062021/04/29 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 松山警分局之亂，警官日前與黑衣人握手言和，但台北地檢署要查非告訴乃論的妨害公務罪，預計下午傳喚黑衣人。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 松山警分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入破壞，所長許書桓、副所長顏敏森涉嫌刪監視器畫面隱匿，遭依滅證、縱放人犯等罪送辦。據了解，台北地檢署28日分案，繼傳喚許、顏2人說明後，今（29）日下午將依妨害公務罪被告身分，再傳喚鬧事的徐權等人到案，釐清案情。 北檢昨傳喚許書桓、顏敏森後請回2人，對於將來計畫要傳訊的對象，本案偵查進度、方向，以及下午是否傳訊黑衣人到案，北檢不否認也不證實，僅表示：「偵查不公開，不方便說明。」 IKEA內湖店開幕 柯憂假日塞爆 民進黨北市評委之子 警局拍人犯爆特權 (中時 ) #北檢 #傳喚 #黑衣人 #松山警分局 #許書桓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞透視》政治兩面刃 警察淪家臣 04:102021/04/29 焦點要聞 錄音檔流出 北市刑警遭爆裝幫派喬3500萬私債 警：無不法 11:152021/04/29 社會 刑警自稱幫派分子喬3500萬遭爆料 大安分局：為突破嫌犯心防 11:492021/04/29 社會 所長涉滅證 徐國勇：符合免職要件 04:102021/04/29 焦點要聞 松山之亂延燒 陳嘉昌自請處分 04:102021/04/29 焦點要聞 【松山之亂】關鍵96秒畫面曝光 黑衣人群毆警現場如尋仇 10:262021/04/29 社會 王炳忠涉共諜案 5人獲判無罪 04:102021/04/29 焦點要聞 雷震天快評》共諜案果然是濫權鬧劇 10:542021/04/29 快評 葉毓蘭》目無法紀的警察 我挺不下去 09:062021/04/29 生活 警紀違失連環爆 蘇貞昌下令：個案違法零容忍徹查到底 13:312021/04/29 政治 老師滑手機 學童溺水亡 8人判刑 04:102021/04/29 社會新聞 社會熱門新聞 趙介佑仇家投案排場超狂 搭名車還有13小弟撐傘護送進警局 - 社會 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 越南妻遭家暴逼住豬舍發瘋 抓蟑螂吃又裸奔社工痛心 - 社會 所長刪影像滅證分局長丟官 砸中崙派出所黑衣人身份曝光 - 社會 34D美魔女開工作室 2個月接客420人狂賺60萬 男客大讚：好正 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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