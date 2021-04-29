航運股上演超車大戰，貨櫃航商方面，陽明股價不斷墊高，今日盤中陽明股價衝上77元，超車老大哥長榮，坐上「貨櫃股后」寶座。散裝航運方面，擁有最多船隻的慧洋-KY雖被打入5分鐘分盤，但仍拉出半根漲停，輕鬆超車裕民，成為新一代散裝股王。

北美運價續創新高，投信連兩日追高大買陽明，28日買進17,055張名列買超第一名，27日買超也達14,400張；相對地，持有長榮31.07％的外資卻大賣持股，27、28日分別賣超長榮36,350張、14,395張，法人形成土洋對決，也讓陽明有機會超車長榮。

事實上，全球運價續創新高，預期第2季和第3季貨櫃航運市場需求將再擴增，美系外資上周才喊買長榮，目標價從60元大幅調升至101元。昨日受到全球第一大航商馬士基大幅調升財測，國內投顧在今日最新出爐報告中，又把長榮目標價調升到144元。

散裝航運方面，各國原物料回補需求大增，散裝航運供給持續吃緊，帶動租金全面上揚，慧洋目前旗下總計137艘船舶，平均船齡7年，可望成為最大受惠者，今日股價也反映這個趨勢，盤中衝破70元，順利超車裕民的6字頭，成為新散裝股王。

慧洋董事長藍俊昇指出，三大船型日租金突破2萬美元，「從來沒有那麼輕鬆過」，慧洋今年尚有35艘船要換約，預估換約租金將成長逾3成，全年營運持續向上，今年營運不只淡季不淡，更是2009年後最好榮景，多頭行情挹注慧洋持續看旺。

(中時 )