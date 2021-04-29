國民黨前副祕書長蔡正元。（資料照）

華航機師染疫連環爆，至今感染源不明，由於數名確診機師都曾到過台北清真寺，人潮眾多，也引發民眾擔憂是否有防疫破口。國民黨前副祕書長蔡正元今(29日)在臉書發文表示，台灣算是運氣不錯，好幾次的防疫漏洞都沒有造成嚴重疫情，但這些漏洞也證實「陳時中的防疫是靠運氣和吹牛」。

蔡正元29日在臉書表示，新冠肺炎防疫工作要靠努力和運氣，大陸最先發生疫情，但也最先處理好疫情，完全靠硬底子的努力、沒有絲毫靠運氣，至於美國、印度、英國防疫出了問題，除了運氣不佳之外，領導人做出錯誤判斷造成環環斷鏈，才爆發嚴重的死亡率。

蔡正元認為，台灣算是運氣不錯，好幾次的防疫漏洞都沒有造成嚴重疫情，但這些漏洞也證實陳時中的防疫是靠運氣和吹牛，且防疫有三寶「口罩、篩劑、疫苗」，「陳時中和民進黨吹牛口罩國家隊，卻不敢吹牛篩劑和疫苗國家隊，防疫工作只做了三分之一，口罩還是靠企業緊急調度產能製造口罩原料，而不是陳時中和民進黨有多行。」

蔡正元說，「台灣的篩劑費用是全世界最貴，而且還有限制不能普篩，證明篩劑沒有國家隊，碰到沒有實名登記的清真寺聚會，疫調做不來就束手無策，無法普篩只能靠運氣。」

蔡正元指出，最糟糕的是疫苗不但沒有國家隊，買即將過期的疫苗，美國也只出口、自己不用，然後變成歐美不用台灣用，「口罩、篩劑、疫苗三缺二，再宣傳防疫難波萬，真是吹牛國家隊」。

(中時新聞網)