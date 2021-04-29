力旺(3529)宣布，與FPGA(Field Programmable Gate Array)加速器和高效能嵌入式FPGA(e-FPGA)矽智財的領導廠商Achronix合作，開發高安全性之FPGA產品，搶攻半導體市場，力旺今跟上IC設計千金奔漲停風潮，早盤後即以1030元鎖住漲停，台股千金再添一檔。

力旺表示，NeoFuse與NeoPUF矽智財可強化Achronix的產品組合，提供穩固的硬體安全信任根(hardware root of trust)基礎，來確保元件以及FPGA的編程是可靠且被安全保護的。HRoT帶來的安全強化功能可達到實體晶片等級的保護，有效防止數據機密洩漏以及達成晶片防偽的效果。

NeoFuse為可一次編寫記憶體矽智財，提供可靠、安全、高效的嵌入式方案，廣泛布建於各先進以及more-than-Moore製程。NeoPUF安全技術源自矽晶圓的物理不可複製(physical unclonable function)特徵，利用半導體製程產生的細微差異，形成每片晶片獨一無二的「指紋」，在設計及製造階段就將最根本、完整的硬體保護嵌入晶片架構中。

以PUF為基礎的密鑰加密功能是保護硬體與軟體免於遭受惡意攻擊與非法複製的最佳解決方案。NeoFuse與NeoPUF可組成一穩固安全的信任根，提供FPGA系統金鑰生成(Key provision)、安全認證(authentication)、安全啟動(secure boot)與數據加密(data encryption)等功能。

力旺業務發展中心資深副總何明洲表示，力旺本次參與Achronix的合作夥伴計畫，力旺全力支持並提供安全解決方案使其FPGA產品具備高安全性，以符合客戶需求，創造價值。

NeoFuse與NeoPUF組合的安全性方案，可用於先進之FinFET製程。NeoPUF提供多達4K bit的亂數源，而且在不需要使用輔助資料運算(helper data)的情況下就能達到零錯誤率。

(時報資訊)