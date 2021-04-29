蘋果第二財季（截至2021年3月底）財報令人驚艷，營收和獲利均遠超出市場預期，不過該公司在法說會上提出警告，稱全球晶片短缺可能使iPad平板電腦和Mac筆電營收減少數十億美元。

蘋果執行長庫克在財報發布後的投資人會議上表示，因為消耗緩衝存貨，蘋果第二財季未受到晶片短缺問題影響。財務長Luca Maestri表示，第三財季（4～6月）晶片短缺可能使公司營收減少30億～40億美元。

庫克表示，晶片短缺「主要影響iPad和Mac」。我們將面臨一些挑戰，他並表示，在採購舊製程的半導體時可能遇到麻煩。這類舊製程晶片大缺貨，也讓福特汽車傷透腦筋。福特汽車周三宣布晶片短缺將第二季產量大減一半。

庫克表示，蘋果與其他產業爭搶這些舊製程晶片的產能，而且「非常難預測」這樣的短缺情況何時結束。

Maestri表示，他預期本季營收仍將實現「強勁的兩位數年增率」，但由於2020年iPhone 12手機發布時間較晚，所以第三財季營收的季減幅度可能較以往劇烈。

庫克在法說會上表示，過去三個季度是Mac產品線有史以來最好的時期。第二財季Mac電腦營收年增70.1%，為91.0億美元，遠超出市場預估的68.6億美元。iPad營收年增78.9%，為78億美元，亦遠超出市場預估的55.8億美元。庫克表示，這主要受到遠端上班上課，以及推出採用自家M1處理器的新款Mac筆電所驅動。

蘋果所有區域市場再度全面成長，亞太地區營收成長94.2%，表現最佳；其次為大中華地區營收成長87.5%，歐洲市場營收成長55.8%，日本市場營收成長47.7%，美洲市場成長34.7%。

儘管持續擴大疫苗接種，但庫克表示新冠肺炎疫情仍是一個巨大的風險。他並表示，蘋果正在盡一切努力消除這場大流行病。

蘋果已經承諾未來5年內將在美國投資4300億美元，該公司周三表示這將創造20,000多個工作機會。

庫克表示，5G升級循環很重要，但我們仍處於初期階段，他並表示，中國和美國市場是以網路佈建而最快普及5G的市場。

庫克表示，iPhone 12是蘋果最暢銷的產品，但iPhone 12 Pro和Pro Max的銷售也很強勁。他並未提到iPhone 12 Mini，據傳此款手機銷售不如預期。

(時報資訊)