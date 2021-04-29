台北市警松山分局遭黑衣人闖入毆警案情逐漸曝光，外界關切派出所長刪掉的96秒監視器監視畫面內容到底為何?據聞畫面震撼到讓警方頭皮發麻，如今真相大白。台市警局長陳嘉昌上午在議會備詢時首度鬆口表示，根據他看到的畫面，是黑衣人抄起折疊椅拋向值班台砸到電腦，距離約5公尺，後來副所長出來將對方壓制，但也質疑為何第一時間不逮捕。

北市議會警政衛生委員會上午陳嘉昌率同前分局長林志誠、前中崙派出所正、副派出所長許書桓及顏敏森兩人也到場還原關鍵的96秒現場狀況。

陳嘉昌向議員表示，根據他所看到的錄影畫面，畫面只見一堆人跑進來，現場值班同仁起身攔阻，當時副所長穿拖鞋從寢室跑出來，看到帶頭者在叫囂，就先壓制對方。

陳嘉昌也解釋，他也覺得，為何副所長第一時間未下令依現行犯逮捕，黑衣人丟丟折疊椅的行為是破壞公物。

副所長顏敏森則向在場議員還原現場時，案發時他聽到咆哮聲後就從寢室中驚醒出來查看，當時外面非常吵雜，黑衣人疑似酒醉咆嘯手腳亂揮，當下他立即攔阻，並將現場人都驅離出派出所，並將大門反鎖，接著才問同仁現場發生何事?自己當時原本想要調閱監視器了解狀況，但因沒有密碼而作罷。

許書桓及顏敏森也表示，絕對沒有被施壓，但事發後沒有向上呈報。

但根據上午警方在議會的說法，與知情人士指出，現場員警簡直是遭幫派「洗臉」，10位幫派份子，根本無視身在警局內，完全是採取兄弟尋仇姿態行事，現場亂打一通，甚至拿起其他物品要砸警察，幾乎是完全印證。

(中時新聞網)