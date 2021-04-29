運彩眾多玩法之中『不讓分』是非常受大家歡迎的基本款，無論是剛入門的朋友還是資深的玩家都很喜愛這種開門見山、直接預測比賽勝負的玩法，『不讓分』按照投注習性大致分成兩派人馬，個性屬於比較保守穩健的朋友，往往投注賠率較低、容易中獎的選項；喜歡冒險追求刺激的人們，多選擇賠率相對高獎金較多的一邊。

美國職籃本季例行賽賽程只剩不到一個月，各隊的強弱排名已逐漸有個雛形，每年到了季末常常都會有強隊保留體力避免受傷、中段班球隊力挽狂瀾拚死進入季後賽的情形產生，建議原本偏向保守的玩家作風可以稍微調整，因為排名中間的球隊在這個時期常常會有翻盤擊敗強權的狀況產生。例如西區的勇士、鵜鶘或東區的巫師、暴龍都非常有潛力。

喜歡不讓分高賠的朋友們另外可以參考『第一節不讓分』玩法，運彩在設置第一節不讓分賠率的時候會比照全場不讓分去開立，即賠率高低的方向與全場不讓分一致，但實際上實力高超的球隊在第一節不一定會有這麼穩定的表現！以目前台灣運彩冠軍賠率低、最被看好的籃網(賠率2.70倍)及湖人(賠率3.60倍)為例，籃網到現在62場比賽之中第一節不讓分的戰績26勝36敗0和，勝率不到42%，湖人61場比賽第一節29勝31敗1和勝率也不到五成！籃網與湖人兩隊志在奪冠，接下來例行賽的勝負沒有保持主力球員健康來得重要，值得不讓分與第一節不讓分喜歡高賠的玩家們留意！

(中時新聞網)