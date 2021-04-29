立法院財委會昨日排審《會計法》修正草案，涉及國務機要費除罪化，造成藍綠立委肢體衝突。國民黨立委曾銘宗、輪值召委曾銘宗今日宣布「昨日審議過程倉促、不符程序正義，議事紀錄暫時不確定」。

據知，朝野立委將擇期再審，不過因無法確定議事紀錄，所以該案暫時擱置，法案有1個月冷凍期，本會期院會恐無法處理會計法修正。

前總統夫婦陳水扁2006年被爆出發票核銷國務機要費引爆爭議，當時民進黨立委也檢舉當時任台北市長馬英九將特別費匯入私人帳戶之中。

2011年立法院三讀通過修正會計法修正，首長的特別費除罪，2006年12月31日以前各機關之用的特別費經報支、經辦、核銷及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任，如涉刑事責任不罰。

昨日要審議是民進黨立委蔡易餘所提出修正案，也加入了機要費，國民黨立委認為是替陳水扁解套。

所以要審議該案時，藍綠立委爆發衝突，而民進黨立委、輪值召委郭國文直接喊「送出委員會」，而今日要確認議事錄，曾銘宗認為因不符合程序正義，暫時不確定。

(中時 )