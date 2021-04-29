蒜價漲3成，農委會主委陳吉仲29日指出，主要是受到疫情影響，運輸成本及國際價格都上揚導致，不過，由於目前是大蒜盛產期，如果採收價格高，才能賣好的價格，「增加農民的收入是我們的目標」。

立法院經濟委員會29日審查農委會預算解凍案等16案及《食農教育法草案》，立委關切近期蒜價漲3成，陳吉仲回應時指出，目前雖然是大蒜盛產期，但是國內產大蒜供應國內都不夠，加上受到疫情影響，國際蒜價及運輸成本都上揚，造成價格較去年同期高。

不過，陳吉仲直言，現在大蒜的盛產期，如果採收價格高，才能賣好價格，「增加農民的收入是我們的目標」。站在農委會的立場，大蒜的價格，在盛產期時一定要維持合理的價格。

依據農糧署資料顯示，2021年期大蒜已於4月中旬採收完畢，種植面積5,032公頃，較常年4,454公頃增加13％，評估整體產量49,421公噸，較常年41,568公噸增加19％。產地價格為100～133元／公斤，農民有合理收益。

農糧署特別說明指出，大蒜是重要農產品，在我國在加入世界貿易組織（WTO）後，依規定開放進口，但大蒜屬於管制的830項目，不得自大陸進口農產品之一。

(工商 )