弘光文創系畢展學生創作教材宣導缺水危機。（陳淑娥攝）

台灣目前面臨乾旱困境，弘光科大文化創意產業系畢展今年以「晝夜XYZ」為主題，有組學生以葫蘆墩圳為發想，抽驗水質、製作教具，還到國小宣導環境教育與珍惜水源的重要性，學生憂心說，「全台水庫幾乎見底，缺水嚴重影響生活！」

文創系副主任吳振廷表示，系上近幾年畢展創作以大台中地區為主，學生關心在地文化，今年選定豐原、后里兩區，學生總共分成18組，用多元視角關注在地議題，不分晝夜挖掘在地的區域發展與故事，很多傳統、消失或外界視而不見的議題，透過採集、參與、構思到集體共創，顛覆外界對文創的想像。

吳振廷說，葫蘆墩圳開發奠定豐原區早期發展，菸葉種植、黃麻製作，盛極一時的電影街，甚至是巷弄內禁忌的私娼寮，以及后里區的后豐鐵馬道、月眉糖廠，佔據在地重要的一頁歷史，學生們透過巧思與設計，讓更多人了解這些區域豐富的文化背景。

「水映」這組由4個同學一起創作，探討豐原葫蘆墩圳的歷史。學生張藝襦說，資料蒐集發現，葫蘆墩圳西元1734年開鑿完成，先民為搶水曾爆發衝突事件； 「水清、米白」水質佳而種出天皇米。這次畢展跨域合作，環安系學生協助採樣該處水質，把數據結果製作成環境教育的教具拼圖與手冊，配合國小四年級社會科「我的家鄉」課程，到南陽國小學童互動。

「全台灣陷入缺水窘境，尤其大台中地區還限水，讓大家感觸更深。」張藝襦指出，之前帶著教材進入校園宣導環境教育，試著問學童葫蘆墩圳一百年後會發展變成什麼樣？小朋友天真的說：「水可能被病毒污染」、「如果沒有水就無法釣魚」、「可能大家又要搶水」、「可能會有外星人幽浮佔據」，雖然答案天馬行空，卻點出全台缺水的危機感。

「桃生口」這組則是挑戰隱匿巷道的禁忌文化，把豐原過去私娼寮的議題搬上檯面。學生林宜慶說，這是很多人不敢講、也具爭議性的話題，一開始執行時遇到很多瓶頸，後來與里長溝通，透過管道訪談到業者與性工作者，把作品設計一個18禁隱匿的售票亭，希望替不平衡找到出口。

另外，「SOUL」這組選擇后里供奉金棺木的廟為創作出發點。學生王偉哲說，在網路上搜尋找到這間罕見的廟，與一般廟宇不同，一般人看到棺木覺得晦氣，因此想透過創意，把棺木上的壽字拿來創作，製作百壽圖樣，設計出果乾茶禮盒、護身符、刮刮卡等文創商品，期盼有見棺發財、招財好運的意味。

文創系畢展籌備會會長巫沛菁及副會長高鈺卿表示，畢展最大的特點是把社區的文化、產業、議題等層面，藉由企劃、設計，重新演繹社區擁有的價值，同學們深入探訪、與居民互動，找出可研究規劃的點，進行一連串的規劃，增強過去與現在的連結度，使專題呈現多元構面。「晝夜XYZ」活動將於5月1至4日於豐原家樂福in89豪華影城展出，展出期間可現場參與免費電影票抽獎與小禮物兌換活動，5月7至11日則在台中文創園區展出，歡迎民眾前來參觀。

(中時 )