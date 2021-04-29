被何姓無照教練冷血連摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，目前在加護病房與死神拔河的台中7歲黃小弟弟，其父親昨（28）日晚上探視完，才於臉書貼文，指稱兒子腦壓降到43毫米汞柱，越來越接近正常值25，消息一出讓大眾都很興奮，豈料上午醫師巡視病房，檢查黃小弟傷勢後，又告知家屬其腦壓狀況仍不穩定，並未脫離險境，死亡率還是相當高，黃小弟弟父母獲知後，也先後出面祈求社會繼續集氣，盼奇蹟早日降臨，兒子能趕快甦醒。

據醫護人員指出，黃小弟弟腦壓數值落在40-60毫米汞柱，昏迷指數維持3分，雖然升壓劑有逐漸往下調整，生命徵象趨於穩定，但其整體腦部、呼吸及消化功能都不佳，呼吸狀況仰賴呼吸器，加上昏迷指數低及腦部神經功能嚴重受損，未來病情恐有變化。

不過關關難過關關過，儘管黃小弟弟家屬曾做出拔管決定，可拔管後黃小弟弟並未放棄，生命跡象無轉弱趨勢，醫生因此喊出「大家一起拚」的口號，希望黃小弟弟能在親友、外界支持鼓勵下持續好轉，稍早黃爸爸也向兒子喊話「你讓爸爸看到你一直在努力，一直進步著。你最棒了！」並當著兒子的面承諾「康復後，我們再一起去滑草皮、野餐、折紙飛機、買機器人、瑪力歐玩具、吃咖哩飯」同時也期盼大家持續給予祝福，陪黃小弟弟跨越這道生死坎。

(中時新聞網)