國民黨主席江啟臣推出新書《破浪啟程》，首場記者會邀請到前台中市長胡志強到場支持。（本報資料照）

國民黨主席江啟臣新書《破浪啟程》自1日上市出版發行1萬1千本，至今短短兩週已緊急加刷6刷，在各大書店熱烈銷售。江啟臣表示，鄉親好朋友及讀者的支持就是他從政的動力，他更加碼宣示，若是銷售超過3萬本，必定兌現承諾，再穿上「海龍蛙兵」的裝束，感謝「啟絲」(cheese)的支持。

《破浪啟程》持續暢銷，繼上週博客來網路書店新書榜亦擠進第２名（親筆簽名版），金石堂書店TOP暢銷排行榜榮登第4名，在MOMO圖書TOP30暢銷精選上升至第3名，同時也在「領導最強超能力」主題銷量排行高居第3名後；本週在藝文氣息最濃厚的誠品網路書店暢銷書排行榜勇登第5名（人文科學）。

江啟臣感謝支持者，並強調也會本持書強調「沈著、無懼」的個人信念，以「苦幹、實幹」的做事態度，繼續為民服務。

文化大學廣告系主任鈕則勳擔任兩場簽書記者會主持人。他認為，「啟絲」有三大特點，第一就是江啟臣的粉絲，第二是「啟絲」就如起司（cheese)般的，緊緊地黏結在一起，凝聚力特強，第三是和江啟臣一起開「啟」新未來。他最感動的是，當簽書會他帶領「啟絲」大喊「啟絲、團結」的時候，那種震撼力至今仍然餘音繞梁。

暖暖書屋總編輯龐君豪提到，《破浪啟程》這本書會熱銷主要有幾個原因。第一是本書平易近人、跳脫框架，明顯區隔傳統政治人物的傳記與專書；第二則是江啟臣作為國民黨主席，「苦幹實幹」的做事態度，確實獲得了非常多基層民眾與讀者的認同，專書的熱銷也確實突顯出民眾對江啟臣的肯定。最後，本書的封面以江啟臣服役時擔任海龍蛙兵的帥照作為書的封面，也是一大特點，確實能夠吸引讀者的目光，只要讀者能拿起來翻個幾頁，購買的可能性就增加了。

團隊提到，為回饋粉絲愛護，江啟臣將再舉辦兩場中南部的新書分享與簽書活動，歡迎支持者參加：

▎台中誠品中友店：5月15日（六）晚上19：30

▎高雄誠品大遠百店：6月 6日（日）下午15：00

(旺報 )