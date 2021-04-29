國內汽燃費採隨車徵收而非隨油徵收，收費公平性多年來爭論不休；近年來電動車暴增，而電動車同樣是用路人，卻毋須繳燃料稅，更擴大不公平現象。交通部評估，隨油徵收若達每年530億元養護興建公路等費用，自小客車每公升加油費可能增加高達3.7元；若限制不得超過油費5％，每公升僅多收1.4元，又短收300億元，衝擊養路財源。目前將朝向汽燃費採全車重量或里程徵收研議。

立委李昆澤表示，汽車燃料費是用來維護管理道路，且須具備「確保維護費充足、徵收對象為用路人、具備公平性」等3要點。從各國徵收方式來看，德國、日本、新加坡、台灣是隨車徵收，日本是隨油徵收，美國採隨油徵收及部分地區試辦里程徵收的雙軌制。究竟要隨車徵收、隨油徵收長久以來爭論不休，隨車徵收優點是道路維護管理費用收入穩定，但因無法計算各車輛道路使用量，被認為不公平；隨油徵收可明確反映車輛使用量、鼓勵電動車普及化，但若徵收費率限制不得超過燃料零售價格5％，汽柴油徵收費率分別為每公升1.4元、1.2元，每年530億元汽燃費收入將減收330億元，減幅高達6成。

交通部政務次長陳彥伯回應，已經請運研所研究汽燃費徵收方式，「或許用全車重量或里程徵收也是一個方式。」交通部路政司長陳文瑞表示，運研所曾研究過全車重量或里程收費，車重是考量到對路面造成的壓力，不過現行技術仍待克服，因此交通部仍維持隨車徵收。目前每年道路維護費需求大概就是530億元，短收恐無法負荷。

(旺報 )