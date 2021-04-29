高雄1名李姓職業婦女擔任美業的高階主管，但生完2個孩子後，無法恢復產前身材，母親節前夕，孩子集資贊助媽媽做醫美手術大改造，讓水桶腰變水蛇腰，變身為辣媽。不過，醫師也提醒，醫美術前一定要經過專業評估，才能確保安全。

執業醫師賴慶鴻指出，美國整形醫師外科學會（ASPS）針對32萬5000個20至39歲的媽媽為對象做了一份調查，其中高達62％受訪者對自己的身形不滿意，考慮進行醫美手術。

這次個案李小姐生完兩個孩子後，身材再也回不去。她感慨，雖然持續運動3年，但肚子就是瘦不下來，感謝貼心的兒子用存款及壓歲錢贊助她去做醫美整形，腰圍從30吋縮到剩25吋，臀圍從34吋變36吋，讓她找回年輕時的曼妙身材。

賴慶鴻表示，不少婦女困擾像是胸部因為退奶及乳腺萎縮，造成上胸扁平或下垂、懷孕肚皮嚴重鬆弛造成的贅皮、妊娠紋、直的或橫的剖腹產疤痕、肚臍變形、肚子的腹直肌被撐開造成腹肌無力腰痠背痛，臀部鬆弛下垂，以及產後陰道鬆弛或尿失禁等。

他觀察到，近日母親節快來臨，有不少婦女或在家人陪同下前來諮詢，但他建議，整形手術前必須先評估身體狀況，是否有糖尿病、心臟病、凝血功能不良或對麻藥過敏等，才能確保術前、術後安全。

(中時 )