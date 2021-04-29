【推薦賽事: 4/30(五) 09:40 科羅拉多洛磯 @ 亞歷桑那響尾蛇】科羅拉多洛磯(落磯山)季前送走明星三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)後，戰績一蹶不振，目前不只在國聯西區墊底，客場更僅打出1勝7敗的低迷成績。洛磯本週末將作客亞歷桑那響尾蛇進行四連戰，首戰洛磯預計將派出森薩特拉(Antonio Senzatela)挑戰響尾蛇，本季曾完美封鎖響尾蛇的森薩特拉能帶領球隊在系列賽首戰開紅盤嗎?

今年洛磯山主客場表現落差大，主場靠著球場特性加持，團隊攻擊指數仍有0.798，但到了客場就原形畢露，團隊攻擊指數僅有0.544，是今年客場戰績不佳主因。此外，前國聯打擊王布萊克蒙(Charlie Blackmon)今年退化嚴重，布萊克蒙前兩年打擊率都還在0.300以上，今年卻掉到0.169，過往常駐開路先鋒的布萊克蒙，低迷的狀態讓球隊不得不將他調離第一棒。目前陣中表現較穩定只有季後合約將到期的史托瑞(Trevor Story)，但筆者估計史托瑞將會在交易截止日前離隊，依洛磯目前的攻擊戰力，本季很難有出色的成績。

響尾蛇今年團隊打擊率0.230並不算出色，但團隊長打率卻高達0.406，工具人艾斯科巴(Eduardo Escobar)與捕手凱力(Carson Kelly)本季已分別打出7發及6發全壘打，用大量長打替球隊累積分數，響尾蛇場均得分5.27在國聯僅次於紅人。板凳深度不足及得點圈打擊率不佳是響尾蛇的兩大隱憂，快腿洛卡斯特羅(Tim Locastro)及第四棒華克(Christian Walker)進入傷兵名單後，頂上先發的替補選手表現並不穩定，農場深度不足的響尾蛇可能需要透過交易盤來較具威脅性的打者；而本季響尾蛇得點圈打擊率僅有0.214，排名國聯倒數第三，響尾蛇必須改善得點圈有人的打擊基本功，畢竟只靠長打進帳分數並非長久之計。

洛磯此戰先發投手森薩特拉本季帳面數據並不理想，自責分率高達5.76，但從進階數據觀察，森薩特拉本季被擊中的出色擊球率(Barrel Rate)僅有6.8%，滾地球比例也高達51.8%，只能說今年森薩特拉運氣不佳，被打出去的球都能找洞鑽出內野。而森薩特拉本季曾對響尾蛇出賽一場，主投8局無失分，此戰面對追求高仰角擊球的響尾蛇打線，擅於製造滾地球的森薩特拉應該能有一定的壓制力。

響尾蛇此戰預計將由L.韋佛(Luke Weaver)領銜主投，L.韋佛本季WHIP雖僅有1.10，但每9局被全壘打數高達2.1，被擊中的出色擊球率(Barrel Rate)12.1%也不理想。太容易被擊出全壘打是L.韋佛的老毛病，雖然有不錯的球質，但如果無法控制球的進壘位置，面對大聯盟級的打者也只能經常目送小白球飛出牆外。

L.韋佛雖然容易挨轟，但洛磯客場進攻低迷，此戰恐怕很難打退L.韋佛。響尾蛇打線雖然具有較佳的長打能力，但今年面對森薩特拉發揮不佳，進攻端也沒有明顯優勢。洛磯此戰可能的破口會是後援投手，洛磯牛棚今年已多次砸鍋，自責分率5.21國聯倒數第三，筆者估計響尾蛇應能在賽事後半段鎖定戰局，拿下系列賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)