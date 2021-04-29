近來性騷擾事件頻傳，連知名網紅「鬼才阿水」昨（28）日都在臉書自曝被性騷，提到搭電梯時，私密處被一位陌生男子偷襲，令他當場作嘔，可鬼才阿水萬萬沒想到，公開此事後竟有女網友留言叫他「享受其中」，這思維讓其百思不解，不禁反問「被一個噁男觸碰後，你的第一直覺反應是摸回來才不吃虧？」還強調「當男人被性騷擾時，情況可能遠比你們想像中的還要糟糕」。

據鬼才阿水臉書稍早發文，昨日他穿著體面，在電梯被一名男子不當肢體碰觸，第一次鬼才阿水還以為只是人多，對方並非故意，可當他再次搭電梯時，鬼才阿水驚覺「我的私密部位被觸碰了一下，而那個男人在我視線看向他時，立即說了一句對不起後，便直接從電梯中跑走了。」當下他腦中一片空白，直到走出電梯，才向老婆表達瞬間湧現的噁心感。

網紅「鬼才阿水」昨（28）日在臉書自曝被性騷報警，公開此事後竟有女網友留言叫他「享受其中」，這思維讓他百思不解。（圖／臉書_鬼才阿水Awater）

於是，鬼才阿水將這起事件發布個人臉書和社團，結果眾人反饋讓他開始省思，關於性騷擾中的「男女有別」，尤其最多人第一時間的提問都是「被摸哪裡」，連鬼才阿水老婆也是如此，這問題迫使他回憶當下的不舒服感，所以直言「其實我回覆她的是，我根本不想要回想，甚至我不想要回答這個問題。因為我感覺很噁心。」

又鬼才阿水也十分訝異，許多女性要他「好好享受」性騷擾，「竟然會有我不認識的女性，在社團中留言叫我享受其中，甚至也好幾位叫我摸回去」，甚至認為「是否今天碰觸的是一名外在條件優異的女性，感受就會不同？」對此鬼才阿水思考過後，答到「在任何人未經我的允許的情況下，觸碰了隱私部位，這都會令我感受到相當不舒服，這與性別、性向、年齡、外在條件無關，不舒服就是不舒服，不會因為我今天遇到一個正妹我突然就會感覺賺到。」話鋒一轉，他認為陌生女網友這番話實在很不妥當，便忍不住開嗆「你喜勒拷？你被一個噁男觸碰後，你的第一直覺反應是摸回來才不吃虧？」

文中鬼才阿水還提到性騷蒐證困難，所幸他發生的地點在電梯，只要記得案發時間、對方長相和服裝等特徵，就能透過調閱監視器查明真相，加上鬼才阿水遇到的警員，雖然也是首次碰到男性報案性騷擾，但其態度專業，讓鬼才阿水更加確信「男女都該享有同樣的保障權利」。

最後「鬼才阿水」說自己因為此事件想起女星「雞排妹」曾舉辦的樹洞展，表示「我不知道這次的事情大家怎麼想，我只覺得如果連我都選擇了妥協，不願意將這樣的事情說出來，那會有多少人更會默默的選擇隱忍。」

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