台中市73歲的郭姓老翁日前記錯腳踏車停放位置，在台中火車站遍尋不著，其眼部因罹患疾病導致視線不清，加上火車站自行車停放區就有上百台腳踏車，僅憑自身能力根本無從逐一比對尋找，所幸警方行經該處立即提供協助，當場上演「警」是我的眼，3分鐘內就幫郭姓老翁順利找回愛車。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員羅挺維、朱國彰日前下午16時許巡邏行經臺中火車站時，1名郭姓老翁將其攔下，老翁表示其於當天上午9時許將腳踏車停放於火車站自行車停放區後即搭火車離開，下午欲返家時，回到原處卻怎樣都找不到腳踏車，

警方依據老翁提供腳踏車之顏色、特徵，於自行車停放區逐一比對，不到3分鐘就找到與老翁所述特徵相符之腳踏車，老翁這才表示因為自己患有白內障視線不清，僅憑印象尋找無法一一比對，幸有警方即時提供協助，對警方表示萬分感謝。

警方呼籲民眾停放車輛時，均可以利用手機拍照紀錄停放地點，以免停放時間過久或匆忙之下記錯位置，另應將腳踏車隨手上大鎖，以防招來偷兒覬覦。

(中時 )