學測考45級分申請亞洲大學只有備取，但卻靠著繁星錄取高醫大的牙醫系，讓頂大生看傻質疑制度出問題，對此，PTT上的網友則好奇詢問，大家敢給學測45級分的牙醫看牙嗎？引起網友熱烈討論，有些人表示不敢，因為考試都只有這樣，怎能奢望他看好牙齒；但多數網友則認為，分數不代表一切，如果他可以順利畢業，並且考到牙醫證照，那有什麼好不敢的。

日前有台大學生在Dcard上分享繁星查榜的截圖，指出學測成績不夠，卻靠著繁星計劃錄取高雄醫學大學，但弔詭的是，該學生也有申請亞洲大學卻被列為備取，因此讓許多網友質疑制度出問題，對此，該學生也透露自己學測考了45級分，雖然他成績不佳，但制度就是這樣，也引發網友們熱烈討論。

消息傳上了PTT後，再度引發話題，其中有一位網友好奇詢問，大家敢給學測只考了45級分的牙醫看牙齒嗎？引發網友正反論戰，有些人看完以後覺得不太敢，心裡有點怕怕的，「不敢，讀書都粗心，細活怎麼做得好」、「我ok，你先看」。

但多數網友卻認為這樣的說法是在貼標籤，若這個學生可以順利從大學畢業，並考取到牙醫的證照，那根本就沒差。「能畢業拿到照為啥不敢」、「若他能畢業考到照，那級分有很重要嗎？」、「去醫院時候誰管他幾級分，能把你病看好就好」、「牙醫看技術，如果技術不錯就可以啊」、「難道頂級學歷的醫生就不會醫死人？」

(中時新聞網)