拜仁慕尼黑在德甲完成「九連霸」只是時間問題，對其他球隊來說，放眼足總盃才是終結冠軍荒的最佳途徑。拜仁在德國足總盃當然也是爭冠熱門，近10年拿下5次冠軍佔據半壁江山，然而拜仁本季在第2輪已經意外落馬，給了其他球隊一條康莊大道。

本季在第2輪淘汰拜仁的球隊讓球迷跌破眼鏡，竟然是來自德乙的地方球會荷爾斯泰因基爾，該場比賽基爾兩度落後，傷停補時5分鐘奇蹟扳平，並且在PK戰以6:5淘汰德甲巨人，這是拜仁自2000年同樣在第2輪敗給德丁球隊馬德堡以來，再次被次級球隊淘汰。

基爾本季在德乙暫居第4，但比第2的菲爾特和第3的漢堡少賽兩場，僅落後兩隊4分和1分，爭取隊史首度升上德甲仍大有可為。基爾在德國足總盃淘汰拜仁後並沒有停止前進的步伐，第3輪再靠著PK戰淘汰德乙勁旅達姆施塔特、8強再以3:0輕取德丁球隊紅白埃森，4強將會遭遇另一支德甲豪門多特蒙德。

多特是2016-17賽季的德國足總盃冠軍，但之前3年連續在決賽落敗，隊史曾經9度打進決賽只贏得4次冠軍。多特本季籤運不錯，首輪5:0輕取德丙球隊杜伊斯堡、第2輪2:0擊敗德乙球隊布朗斯威克、16強在加時賽3:2險勝也是德乙的球隊帕德博恩、8強面對德甲強敵慕森加柏，憑藉英格蘭國腳桑喬(Jadon Sancho)的進球，以1:0氣走對手。

多特蒙德擁有挪威進球機器哈蘭德(Erling Haaland)，加上在足總盃表現出色連4輪都有進球的桑喬，整體實力遠高於對手荷爾斯泰因基爾，估計將佔據比賽主動並且製造許多進球機會，推薦讓球主勝。

另外一場4強戰則是兩支德甲球隊的碰撞，2008-09賽季的冠軍文達不來梅，最近在德甲吞下7連敗，排名一路下滑至14名，僅僅領先降級區的柏林赫塔4分，領先升降級附加賽位置的科隆1分，與比勒費爾德同分只以較佳得失球差領先，處境相當不利。不來梅在足總盃之所以能夠殺入4強，很大程度與每一輪都碰上次級球隊的好運有關。不來梅4強的對手是目前德甲排名第2的RB萊比錫，萊比錫本季曾經是最有機會挑戰拜仁霸業的球隊，但最近7輪聯賽只拿下3勝2和2敗，主場與拜仁的王者對決0:1落敗，更是直接斷送爭冠希望。

萊比錫在本季德國足總盃表現出色，首輪3:0擊敗德乙的紐倫堡、第2輪再以3:0淘汰德甲奧格斯堡、16強4:0力挫德乙榜首波鴻、8強再以2:0淘汰德甲沃夫斯堡，萊比錫連續4輪未失1球，加上本季在德甲主客雙殺不來梅，絕對值得投以信心一票，推薦讓球客勝。

(中時新聞網)