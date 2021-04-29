桃園楊梅1名越南籍女子阿莉長期遭夫家虐待，不但遭丈夫酗酒家暴，還被夫家趕到豬舍改建的房舍中居住；她在生下2子後就罹患嚴重憂鬱症，導致精神失常、逢人就鞠躬，病情嚴重時還會全裸遊走，看到地上有蟲子、蟑螂就吞下肚；而從越南來台照顧她的母親近日竟確診乳癌，種種慘況讓前往探訪的公益團體人員直搖頭，痛批夫家太殘忍。

社團法人愛的延續公益協會在臉書公開1件個案，1名越南籍配偶阿莉，長期遭到丈夫酗酒家暴，丈夫還多次帶其他女子回家過夜，而住在隔壁的夫家長期漠視，甚至將夫妻2人趕到用豬舍改建的房舍中；導致阿莉在產下2子後罹患憂鬱症和躁鬱症，整日神情恍惚，不斷向人鞠躬並自言自語。

阿莉在生下2子後就罹患嚴重憂鬱症，導致精神失常、逢人就鞠躬，病情嚴重時還會全裸遊走，看到地上有蟲子、蟑螂就吞下肚。（圖／翻攝自臉書社團法人愛的延續公益協會）

同鄉友人表示，阿莉病情嚴重時會出現幻覺幻聽，到處裸奔躲在附近農舍幾天幾夜，見到地上蟲子、壁虎、蟑螂就直接就吞下肚，也會拿土當飯吃；阿莉的媽媽得知女兒狀況後，特意從越南來台照顧女兒，不過卻在今年4月確診乳癌，需自費高達50多萬的手術費用，連應急的3萬元都是由同鄉友人出錢籌措。

公益團體當時訪視阿莉時，阿莉仍不斷對他們鞠躬，口裡呢喃著「救救媽媽，救救媽媽」，讓他們痛批阿莉夫家長期冷漠對待，絲毫不顧阿莉與其母親的病情；許多網友看見阿莉與母親的照片後，紛紛留言說「看到這個案件真是悲痛不已」、「這種惡夫家，充滿種族和文化上歧視，超級惡劣」、「真是孝順的女兒，一直掛念救媽媽」。

(中時新聞網)