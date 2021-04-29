國民黨主席江啟臣今天接受廣播專訪，被問到朱江密會是否和朱立倫談主席與總統選舉合作，江啟臣直言，雙方談了1個小時，有談到主席選舉，他強調自己已宣布連任，也說要當造王者，外界所謂的談合作就是見縫插針，他有說爭取連任的原因，是因為改革還需要時間來完成，希望國民黨在2022勝選、2024重返執政，並沒有談論到朱是否支持他。

中廣董事長趙少康昨赴中常會說，希望未來能和國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜能籌組影子內閣，江啟臣中午接受《POP搶先爆》廣播專訪坦言，2000年國民黨首次在野，前主席連戰成立智庫，就在做影子內閣，後來財務狀況不佳智庫縮編，趙少康若願意做，可在體制外來做，他樂觀其成。

江啟臣說，他現在是補選黨主席的身分時間比較受限，智庫短期內要大規模更動有困難，現階段他舉辦論壇，以議題為主，愈接近2024大選前，要為重返執政做準備，替代表黨出征的候選人準備白皮書，智庫就應為此來做準備。

被問到韓國瑜、智庫副董事長連勝文是否參選黨魁，江啟臣說，他不知道，這要問他們本人，對於任何人參選黨魁，他都正面看待黨內民主，其他就尊重大家意願與黨員選舉。

至於駐美代表處設立時程，江啟臣表示，一直在籌備，經費部分，有沒錢與省錢的作法，最主要是讓華府聽到國民黨的聲音，目前推估到7月底之前，因疫情關係他無法出國，但未來有機會希望能親自走一趟。

江啟臣說，目前黨中央每3個月到5個月，會請各國駐台代表政策簡報，另要求國際部即時回應，屆國際媒體曝光讓各界看到，同時加強Twitter經營。

主持人詢問前總統馬英九、前副總統吳敦義已於今年5月20日解禁可出國，未來是否請馬赴陸作兩岸契機，還是由江啟臣親自上陣，江說，馬英九現階段對兩岸、國際都有很大關心，至於未來他有無相關規劃，他尊重，至於他本人，只要對台灣有利，有機會的話都不排除。

(中時 )