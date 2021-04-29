凝聚台灣機車與ICT兩大重要力量，宏佳騰(1599)旗下宏佳騰智慧電車今日發起成立「CROXERA安全車聯網聯盟」，由宏佳騰智慧電車攜手友達光電、CAROTA科絡達、台灣微軟、微星科技、台灣大哥大等合作夥伴同台亮相。透過十大合作夥伴的專業、軟硬體整合引領機車產業升級，促使科技應用結合交通運輸，實現產業創新，期盼台灣從機車王國升級為智慧安全機車王國。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，台灣機車密度堪稱世界第一，科技實力更是備受世界肯定，但在車聯網發展上卻罕有優先以機車使用情境的產品與服務，宏佳騰自2018年推出全球首款智慧儀表系統－CROXERA，除了可進行安全警示，搭配藍牙耳機，能以語音提醒車主當前測速照相警示等訊息；車主手機、雲端與機車儀表板三方運算為車主帶來兼具智慧便利、提升安全性的騎乘體驗。

宏佳騰執行長林東閔指出，持續深耕車聯網智慧應用，此次成立CROXERA安全車聯網聯盟首要目的，旨在透過合作力量整合人、車、路、雲技術與科技，加速打造次世代智慧交通安全技術與產品。全新SMART NOTICE 2.0帶來佈局智慧交通的功能升級，未來將可逐步導入事故預防提醒功能，開發更多元的雲端服務，升級雲端邊緣運算及智慧儀表系統，帶來全新世代的智慧安全科技，提升交通安全性，降低事故率。

林東閔進一步表示，透過公司6年技術經驗與超過萬名使用者體驗CROXERA系統為基礎，與夥伴協同合作力量，將可持續精進優化車聯網技術與服務。未來期許將串聯更多機車、汽車等智慧車輛車聯網架構資訊，藉由台灣「機車王國」產業優勢，將技術與服務提供給更多海內外車廠，打造機車界的Android平台。

宏佳騰率先業界建立團結合作高效分工，在硬體方面，透過與面板大廠友達光電及晶傑達光電（KOE）開發CROXERA智慧儀表，整合CROXERA App的HERE Map圖資服務，並利用資策會的各項數據模型分析與智慧交通發展經驗，以及預計與微星科技開發新智慧裝置規劃，精進車用智慧裝置能力。

另外在強化雲端應用部分，進一步結合台灣微軟全面升級邊緣運算與安全雲端管理、服務全球超過3.2億台智慧裝置OTA（空中下載升級，智能汽車基礎建設）的科絡達，快速遠端更新技術、台灣智慧駕駛可應用於多元交通載具的自駕系統解決方案，以及擁有涵蓋率領先的台灣大哥大5G，讓軟體更新、資訊轉換更加順暢便利。透過聯盟合作方式統合各領域強項，除了宏佳騰率先啟用車聯網系統，SYM三陽工業也支持並看好安全車聯網發展並加入聯盟攜手合作，不分油電，加速邁向智慧運輸與智慧城市時代。

(時報資訊)