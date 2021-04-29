梧棲區中央路破損，立法院副院長蔡其昌邀相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區中央路車輛行駛道路及人行道多有明顯沉陷、局部龜裂破損，人孔蓋及地下管線也造成路面高低差，影響用路人安全。立法院副院長蔡其昌29日會勘，爭取前瞻計畫總經費2120萬元進行路平改善計畫。

立法院副院長蔡其昌今日邀集內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強、台中市議員王立任、楊典忠，台中市建設局工程隊隊長蘇佳禾及梧棲區大庒里里長楊維萍、大村里里長陳昆廷、永安里里長陳真龍、興農里里長陳起益等人進行會勘。

蔡其昌表示，梧棲中央路是貫穿清水、梧棲、龍井三區重要道路，因地下管線導致道路破損、龜裂，路面容易積水以及人孔蓋不平的狀況，造成當地民眾行車上的安全問題，這次爭取2120萬的前瞻計畫經費，改善中央路台灣大道8段至向上路段的道路狀況，除了解決用路人的安全問題，也希望將道路美化，同時增加人行空間。

蔡其昌也說，前瞻計畫經費用在偏鄉的基礎建設，讓民眾的生活更加便利，感謝中央以及地方政府的合作，希望未來大家繼續一起努力為台中做更多改變。

營建署道路工程組副組長蔡亦強說，中央路除了是居民生活常用道路，同時經過學區、連接工業區，但目前有嚴重的路面龜裂、管線不平整的狀況，所以營建署也將中央路納入優先服務的部分，希望改善居民生活品質。

建設局工程隊隊長蘇佳禾提到，因為連接三個行政區，在長期使用下導致路面有許多的狀況，此次改善會先從管線協調來改善路面高低差的問題，以及材質檢驗改善道路龜裂、破損問題。

中央路段路平計畫總經費2120萬，營建署負擔80％，市府自籌20％，將進行總長約3100公尺，寬約10.5公尺，面積約32550平方公尺道路改善，於4月核定，預計2022年2月完工。

(中時 )