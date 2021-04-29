經濟部宣布以科專資源投入電動車傳動模組設計與多速換檔技術，並由工研院協助齒輪大廠本土股份有限公司，開發國內首款自主設計製造之電動車用二速傳動模組，以兩檔位高低齒比提升車輛加速與極速性能，並維持馬達高效率輸出。

相較於單速系統，二速系統可有效提升整車10％續航里程。此外，二速系統可在維持相同性能的前提下選用較小功率之馬達，達成動力系統小型化，並可藉此切入性能取向之高階電動車市場。此產品做為電動車三合一動力系統之基礎，可整合國產化之馬達及驅控器資源，形成產業價值鏈，有望成功打入國內外電動車產業供應鏈，健全國內電動車動力系統產業。

經濟部技術處科長張能凱表示，電動車有三核心分別為電機、電控及電池，其中馬達內的傳動模組屬於電機核心的一環。過去臺灣車輛傳動產業以齒輪零組件生產代工為主，對模組系統設計較少著力。此次經由本土公司與工研院的合作，不僅補足國內在傳動模組設計、分析、驗證技術能力，並協助國內汽車零件製造廠轉型為系統模組廠，形成產業價值鏈。經濟部長期以來積極扶植電動車產業，臺灣廠商擁有國際領先的精密製造、半導體、電子產品、優秀人才及整車與關鍵零組件的軟硬實力，切入電動車的智慧車輛模組系統具有相當優勢，更是協助國內電動車代工業者不可或缺的轉型升級機會。 工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，觀察近年來電動車發展趨勢，國際傳動大廠都相繼投入研發二速傳動模組，並據此發展三合一動力系統，以提升整車加速性能與極速，以平衡電動車動力系統在高負載與高速時的能耗與動力表現。經濟部技術處透過科專計畫支持工研院與本土公司合作，開發出國內首顆二速傳動模組，相較於單速齒輪箱，二速傳動模組優勢可同時滿足電動車輛在高速與高負載狀態下的動力需求，並使馬達在兩種狀態下均能保持高效率動力輸出，提升電動車動力系統整體效率達10％，未來將可運用在高性能轎車、休旅車及客貨兩用車。

本土公司董事長林森指出，本土公司深耕齒輪開發製造近40年，在火熱的新能源車領域，也與國際電動車大廠密切合作，提供傳動系統減速齒輪組。近年在技術處計畫輔導及工研院技術合作下，針對電動車傳動系統進行研發，藉此由零組件廠提升為傳動系統供應商。下一個階段，希望能結合臺灣電動車產業鏈的力量，期望本土公司於臺灣電動車產業能有所貢獻。

鴻華先進科技公司執行長鄭顯聰表示，MIH聯盟致力打造開放電動車平台，加速EV產業創新與發展，從臺灣出發，放眼全世界。MIH聯盟樂見本土公司持續投資傳動系統的核心技術，並從單速轉入二速，提升普遍使用者最在乎的電動車續航力。MIH聯盟去年10月開始至今超過1,500位會員加入，本土公司為MIH聯盟會員之典範，未來也期待MIH聯盟所有會員持續提升產品競爭力。MIH聯盟將在7月成為獨立組織，6月底將在會員大會上發佈聯盟合作方式，包括如何評估與篩選適合的合作夥伴一起go-to market。

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