近日警紀事件頻傳，包括中壢員警盤查女教師案、黑衣人衝入松山警分局及北投警分局私自借提人犯事件，行政院長蘇貞昌今表示，從近期個案顯示，警察基礎教育跟在職訓練有所不足，對於個案違法亂紀零容忍，若有包庇、隱匿，要徹查到底、嚴格追究，給社會一個交待。

近來警界爭議事件不斷，重創警察形象，蘇貞昌今在行政院會表示，肯定第一線警察同仁辛勞，相關民意調查也給警察高度肯定，但好不容易建立的聲望，卻因為近期警察執法不夠嚴謹，甚至出現違法亂紀的爭議受到影響。

針對中壢員警臨檢盤查女教師案，蘇貞昌表示，此案警察雖然積極執法，但執法過程恐怕不盡嚴謹，如何進行臨檢盤查，大法官釋憲及警察職權行使法都有規範，這部分個案要檢討，並加強落實警察人員教育訓練。

黑衣人衝入松山警分局中崙派出所案，蘇貞昌說，當時沒有立案，立即法辦不法分子，實屬不該，事後又發生警察有滅證的嫌疑，下令此是要嚴查，有包庇掩飾要徹查到底，嚴格追究，給社會一個交代。

蘇貞昌也提到，北投警分局私自借提人犯案件，也是不該發生的事情，有這樣的漏洞，借提人犯給友人私下會面皆見，這件事情也要查辦有無違失。

總結上述3個案例，蘇貞昌認為，警察基礎教育及在職訓練都有所不足，從個案延伸到機制上都要檢討，對於個案違法更是零容忍，追查到底，制度上所有空窗破口都要檢視並改善。

(中時 )