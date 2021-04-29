美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，美國和盟邦擔憂北京當局透過國有媒體和平台在海外宣傳和造謠，目的是干涉或破壞民主，同時限制中國的新聞和言論自由。

華府從去年開始加強對中國官方媒體的審查，已將十幾家中國國家和地方媒體在美國的營運部門認定為外國使團，包括新華社、中國環球電視網、中新社、解放日報、經濟日報等。中國政府曾據此批評美國在言論自由上實行雙重標準。

「美國之音」（VOA）報導，布林肯今天透過線上會議與外國媒體交流時表示，美國沒有封禁中國官媒，將中國官媒列為外國使團，是為了讓公眾了解真相，知道究竟是誰在支付這些中國官媒的薪水。

布林肯說，中國政府對這些實體擁有有效的營運和編輯控制，這些實體只專注於推進北京的全球宣傳，有時還致力於造謠。

他回答媒體提問時說：「我們採取措施，確保公眾知道究竟是誰支付他們的薪水，他們的社論評論傳達的是中國政府和中國共產黨的意見。」

他還表示：「我們這麼做是要確保透明度，而不是干涉這些媒體和他們選擇報導題材的能力，無論他們對美國政府有多挑剔。我們並沒有禁止這些國家控制的媒體，這些媒體仍繼續在這裡運作。」

(中央社)