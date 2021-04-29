趙傳今（29日）舉辦新專輯《老不休》記者會，他離婚傳聞已久，始終沒有正面承認，今終於鬆口已經「恢單了！」，感情生活如同他的新歌歌名〈回不去了〉！他表示，和小十歲的上海姑娘李秉蓁早在2010年協議分手，但雙方11年來還是家人，一直保持聯絡，也會帶小孩出去旅行。兩人育有兩女一子，「兩個跟我，一個跟她」，現在老大在日本，老二、老三已經返台，前妻則在上海生活。

59歲的趙傳離婚傳言傳了很久，被問到原因？他表示，人在不同階段，會有不同想法，價值觀也會跟著改變，沒有什麼事情會持續永遠。他說，其實小孩子都知道，也滿能夠體會分分合合，只是我比較忙一點沒時間公開」。他恢單之後，曾遇到想要發展的關係，但「我沒有正式公布，人家會以為你在婚姻狀態，從來沒有人當過我的小三就是」，現在的狀態是「沒狀態」。

趙傳今出席新專輯《老不休》記者會。（旋風音樂提供）

他現在父兼母職帶小孩，並繼續攻讀碩士班，還要發專輯跟籌備7月31日舉辦「人生大夢」演唱會，他自豪：「我變成時間管理大師！」表示當兵時班長說過男生除了生孩子不會，其他都要會，所以他有訓練過，「照顧小孩生活起居，我都滿能適應，我還有時間打球、做專輯。」

他對感情仍抱有期待，開玩笑說：「我渴望第三春！」至於未來交往類型，他則謙稱沒有資格去講條件，希望觀念上面接近最重要。至於未來會不會再婚，他表示，「隨緣啦，在我還是年輕人的時候，就覺得結不結婚無所謂，那只是一個證書，我以前也覺得有小孩也無所謂。」如果未來再婚小孩也不會干涉他。

(中時 )