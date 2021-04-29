總統蔡英文昨晚在臉書PO文，指國民黨卻帶頭散播不實資訊，期待中央地方合作，早一天燃氣，就少一天燃煤。台中市長盧秀燕29日表示，她上任後積極要求中火減煤，最有成效是在她任內2019、2020年，讓生煤使用量降至約1200多萬公噸，顯示市府減煤減碳策略奏效；希望總統蔡英文支持台中抗空汙的決心，守護台中市民健康。

蔡英文總統在臉書上PO文，折線圖會說話，從國民黨執政的2014年，台中火力發電廠用煤量達到1839萬噸歷史高點以來；經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤。

中火減煤最有成效是在盧秀燕任內2019、2020年，讓生煤使用量降至約1200多萬公噸。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕29日出席張廖家廟修復及再利用工程開工典禮，針對媒體詢問中火減煤議題。盧秀燕說，依據「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，中火從自治條例2016年1月26日公布後，4年內須減少生煤使用量40％，因此以中火2014年生煤使用量最高1839萬公噸為基準，2020年1月26日前須降到1104萬噸，目前中火降至約1200多萬公噸是不夠的。

盧秀燕指出，她上任後對於中火生煤使用量超標，違反生煤管制自治條例，經要求台電兩次限期改善均未改善，依法廢止中火2、3號機組的操作許可證；未料中火又陸續違法重啟2、3號機組，燒煤量再升高令人擔憂。建請蔡總統督促並監督台電減煤，中央和地方攜手努力對抗空汙。

針對中火規劃興建燃氣機組，市府是否計畫與中央面對面協商？盧秀燕強調，蔡總統前陣子到台中來，她與蔡總統已針對此議題相互交換意見，市府盼中火能比照苗栗通霄電廠將老舊機組拆除，沒有要求特權或例外，僅希望台電公平對待台中市民；中火新增燃氣機組並拆除燃煤機組，兼顧空汙治理與電力供應。

(中時 )