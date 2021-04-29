蘋果28日（周三）公布上季財報，產品熱賣帶動營收、獲利躍升，在高利潤的服務事業挹注下，該季毛利率更由前一季的40％揚升至42.5％，寫下9年最高。

根據FactSet資料，上一次蘋果毛利率達此水準是在2012年，當時的市值僅目前的一半不到，在2013到2020年，毛利率約在37～39％之間，很多時候在38％左右。

iTunes等服務收入躍升，是為蘋果賺進更多利潤的原因之一，上季蘋果服務事業銷售年增27％，該事業毛利率由去年同期的65％走揚至70％。

(工商 )