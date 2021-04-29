國立清華大學29日頒授中央銀行前總裁彭淮南名譽經濟學博士，表彰這位「14A總裁」對台灣經濟的卓越貢獻。清華大學校長賀陳弘盛讚彭淮南功在台灣，過去二十多年來帶領台灣度過金融危機，創造物價穩定、低失業率的安全環境，居功厥偉。新竹今日喜降甘霖，在他看來，彭淮南就是台灣的甘霖。

彭淮南是清華大學自1996年開始頒授名譽博士以來的第39位，也是繼央行前總裁俞國華後的第二位名譽經濟學博士。清華名譽博士包括諾貝爾物理獎得主楊振寧、中研院前院長李遠哲、台積電前董事長張忠謀、奧運田徑選手「飛躍羚羊」紀政、國際知名動物保育人士珍古德等人。

彭淮南此次獲頒名譽博士，是由清華大學台北政經學院（TSE）及科技管理學院共同推薦。台北政經學院院長黃朝熙宣讀證書內容指出，彭淮南領導央行20年，表現傑出，歷任總裁無出其右。

科管院院長林哲群表示，彭淮南領導央行五分之一個世紀，帶領台灣度過全球金融風暴及歐債危機，並建立「彭淮南防線」，通貨膨脹率始終維持在2％以下，是全球史上第一位14度獲《全球金融雜誌》A級評比的14A總裁，對台灣社會貢獻既深且鉅。

清華大學挾雄厚的科技基礎，結合人工智慧物聯網（AIoT），正全力朝政治經濟、財經管理的領域發展。賀陳弘指出，彭淮南所創下奇蹟背後的核心價值「自強不息，厚德載物」，正是清華學子仰望與學習的榜樣，也將成為清華發展新領域的標竿。

彭淮南致謝詞時說，清華是世界級名校，此前獲頒名譽博士者都是一時之選，今天他能在故鄉新竹獲此殊榮，是莫大的光榮。

彭淮南並心有所感地說出，多年來驅動他一往直前的動力，就是「使命感與國人的鼓勵」。他表示，從1971 年進入央行工作，一直到 2018年卸任，期間共事的同事們都會覺得他做事很急切，不停地撰寫分析報告；甚至在早年沒有電腦的時代，經常熬夜寫稿，由另一半為他謄稿。

「追本溯源，正是使命感的驅使；即使卸任之後，仍然十分關心各種經濟問題，始終想要將最好的政策分析及時呈現，供政府參考，庶幾不負國人期待。這是我一生的志業。」彭淮南說。

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