國民黨立委許淑華因出眾外貌，經常成為鎂光燈焦點，更擁有龐大粉絲。許27日受訪突自爆將參選南投縣長，大方又直率的態度令主持人阿Ken驚呼不已，許強調「你要選你就要自己講啊！」阿Ken則要求許去跟同黨立委蔣萬安講一下，要蔣別老是回那句「該是我的責任我現在就會來承擔」，要就直接講才對；許緩頰稱，這可能是兩人性格與面臨的困境不同使然。

許淑華27日上談話節目《今天神回應》，專程帶了南投名產如梅精、梅子軟糖，南投縣是台灣的茶葉之鄉，許還現場傳授茶葉挑選技巧，讓阿Ken直呼：「妳好像觀光大使！這就對了嘛！」盛讚許身為南投區立委相當稱職。不料，許忽然自爆：「其實我現在自己也準備要選南投縣的縣長！」這突如其來的震撼彈，讓阿Ken大喊：「好棒！我們最喜歡的就是這樣大方的說出來！」

阿Ken話才說完，許淑華立刻回道：「你要選你就要自己講啊！」阿Ken則笑回：「對啊！那妳去跟蔣萬安講一下嘛！」此言一出，引爆現場哄堂大笑，阿Ken激動大喊：「他（指蔣萬安）為什麼？我訪問過他啊！然後他現在又說『該是我的責任我現在就會來承擔』，你就直接講嘛！」許則笑稱：「性格不同，然後可能他面臨到的困境跟我的不太一樣。」

談到南投縣，許淑華強調，她對於自己家鄉每一個鄉鎮的特色、該怎麼去開發，她已有自己的構想，例如日月潭這樣國家級的風管處，該如何做為一個低碳旅遊區？她就計畫，遊客一進到日月潭區域時，就能利用電動車、電動巴士接駁，從接駁配套開始深入推動。

不僅如此，許淑華更當場邀請阿Ken：「以後我真的有機會當縣長，你來當我們觀光大使如何？」讓阿Ken受寵若驚，當場大喊：「哇！」並發下豪語，稱屆時自己要游泳橫渡日月潭，讓許驚喜鼓掌，要大家都把這段記下來。阿Ken忍不住直言：「跟漂亮女生講話不能講太久，一下子就被她說服了，你就命都賣給她了！」許則露出燦爛的笑容。

(中時新聞網)