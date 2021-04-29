「我才知道燙個頭髮，也要慎選店家」。高雄一名女網友在臉書爆料，阿姨趁著空檔到美髮院燙頭髮、做造型，設計師不斷推薦燙最新的電鍋燙，沒想到竟讓整塊頭皮燙熟，耳朵也缺一角，甚至做清創手術4至5次，醫師評估植髮需花費逾16萬，事後美髮院的說詞反覆，聽到已提告後只冷回「反正你都告了！那交給法官去判」。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆怨2公社》表示，阿姨平常熟識的設計師預約已滿，因此找了家附近其他的美容院，對方不斷推薦嘗試現在最新的「電鍋燙」，且燙完很漂亮，孰料，才燙到一半，阿姨便覺得燙，儘管設計師拿了毛巾隔著，仍讓她燙到受不了，直到燙髮的管子因過熱而爆開，阿姨趕緊拔掉插頭，這時才發現頭皮已燙得紅腫，沖水近20分鐘後才趕緊送大醫院急診。

醫院表示，「蒸氣的熱氣，通常比熱水的溫度還要高」，阿姨也因此三度灼傷，整個耳朵腫脹、缺一角，頭皮也已燙熟，並替阿姨剃去半邊頭髮，做清創手術，現在光是頭皮植髮就要花費逾16萬。

住院期間，設計師也只來探望過一次，甚至還打哈哈說「我老公說燙別人都沒有問題，怎麼燙到她就出事」、「我又不是故意的，你也不想不是嘛」、「儀器有沒有合格交給法官判」，阿姨氣得提告，對方卻冷回「反正妳都告了！那交給法官去判」。

貼文曝光後，引發5萬名網友怒火，「希望阿姨早日康復」、「看起來真的很痛」、「什麼電鍋燙？第一次聽到」、「天啊！好可怕」、「店家態度也太惡劣」等。《中時新聞網》致電到該美髮院，不過店家並未接電話。

(中時新聞網)