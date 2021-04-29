2020年全球共計50多國投入並商用140多個5G網路，5G用戶數累計2.35億亦較2019年大幅增長，大陸就囊括逾2億用戶，持續佔有5G用戶指標市場地位。然大陸三大電信商整體營運狀況不論是質(用戶平均營收貢獻)或量(整體營收)等指標均未有顯著增長/改善，顯然消費市場(To C/ Consumer)業務難凸顯5G商用價值。隨著大陸國企(To B/ Business)與政府(To G/ Government)端業務邁入高速成長期，5G企業專網成為電信商寄望的新金牛。

相較4G LTE商用後兩年全球僅累積不及千萬用戶規模，5G網路商用第2年用戶數即突破2億，似乎代表5G商用步伐較4G快上數倍，主要關鍵其實來自大陸市場商轉的時間點。大陸在5G元年即投入商轉，而4G則遲至商用第4年才開通，是導致全球5G商用初期用戶數相對4G時期暴增的主因。

DIGITIMES Research分析師吳伯軒觀察，僅1年時間大陸申辦5G套餐的用戶滲透率已突破2成，達3.2億戶。然檢視大陸三大營運商用戶ARPU (Average Revenue Per User)與EBITDA獲利率等營運數據，大幅增長的5G用戶數並未反應在營運績效，其獲利表現更不如3G/4G時期。

再者，2020年三大營運商合計新增近60萬座5G基地台，2021~2023年資本支出將進入高峰期，面對持續增長的基礎建設支出與獲利率未見起色的用戶市場，三大營運商已將營收增長動能寄望在企業、政府市場。

2020年大陸整體通訊營收較2018年增加人民幣629億元，貢獻主要來自企業/政府業務。隨著中國專網市場規模持續增長，包括三大行動營運商、電信設備商、電商平台等業者陸續布局5G專網市場，可為後續關注全球5G應用於企業/政府端發展的領先指標。

(時報資訊)