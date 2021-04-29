記憶體模組大廠威剛(3260)第一季受惠DRAM漲價，已公告自結累計2-3月EPS為2.67元。隨著第二季DRAM、Nand Flash可望同步上漲，營運將續旺，帶動股價持續攀高。

第一季DRAM現貨價、合約價雙雙走揚，NAND Flash價格也提前於3月止跌，且SSD需求強勁，威剛已公告3月份自結獲利為2.47億元，EPS為1.05元；累計2-3月EPS為2.67元。

威剛先前因應DRAM、Nand Flash可望在第二季持續上漲，預先備妥庫存，不但DRAM低價庫存足夠，NAND Flash庫存量也於3月大步拉升，以因應第二季開始的兩大記憶體雙漲行情。另外，公司也自去年即備妥充足的控制IC庫存，以滿足客戶SSD訂單逐季走高的趨勢。

隨著第二季DRAM價格續揚，NAND Flash價格第二季正式向上翻升。在DRAM及NAND Flash價格齊揚帶動下，第二季產業將淡季不淡，威剛預期，公司第二季營運將以旺季水準表態。

受惠DRAM及NAND Flash市況佳，威剛3月合併營收33.53億元，創31個月以來新高，月增19.26%，年增15.8%。第一季營收達90.96億元，為2013年第三季以來單季高點。第一季DRAM產品占整體營收比重40.09%，SSD占比40.36%，記憶卡、隨身碟及其他產品占19.55%。

(時報資訊)