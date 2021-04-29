台股今(29日)開高震盪，聯發科法說會送出未來4年將加發16元現金股利的大利多，股價開盤跳空亮燈漲停，創1185元的歷史新高紀錄，大盤再創17709.23點的指數新高，盤中面板、航運族群獲利賣壓出籠，指數一度回測平盤，終場加權指數以17566.66點作收，小跌0.87點，成交值5408億元，創下史上第二大量。

台股開盤上漲79.4點，以17646.93點開出後，指數很快衝破17700點，來到17709.23點，再創歷史新高，上漲141.7點，指數高低震盪達160點，指數中午一度拉回至平盤以下，來到17548.30點。

聯發科法說會出現大驚奇，不僅財報超出市場預期，未來4年更將額外加發16元現金股利，激勵股價一開盤即跳空亮燈漲停，創下1185元的歷史新高紀錄，股價一盤到底，盤中有逾7千張買單高掛，並帶動矽智財廠商力旺股價衝破千元大關，躋身千金股行列，加上重返千金股行列的富邦媒，台股今日也首度出現「十千金」的盛況。

蘋果周三盤後公布財報，營收、獲利都超出預期，帶動蘋概股早盤走揚，台積電開在609元，上漲7元，不過午盤之後下跌2元，力守600元整數大關，鴻海也以上漲1元的118元開出，但終場下跌1元，收在116元，同樣也是法說會報喜的聯電股價並未領情，市場憂聯電的南科大投資計畫要到2023年才投產，收盤下跌3.3元，收在56.7元，面板股同步開高，在獲利回吐賣壓湧現後，雙虎友達、群創收黑，僅彩晶收紅上漲0.3元，收在29.15元。

同樣遭遇獲利賣壓的航運族群今日也開低，航運三雄長榮、陽明、萬海都拉尾盤收紅，長榮收在79元，上漲2.2元，陽明收在79.8元，上漲4.8元，萬海收在94.7元，上漲2.2元，鋼鐵股也走揚，中鋼收盤上漲1.1元，收在39.3元，中鴻、燁輝、新光鋼等多檔鋼鐵股都漲停。

(中時新聞網)