總統蔡英文昨天針對能源政策，質疑國民黨帶頭散播不實資訊；她說「我也期待，中央地方合作，才是解決問題的方式；早一天燃氣，就少一天燃煤，我們都應該為了這個目標來努力。」台中市政府強調，市府不反對興建天然氣機組，但相對應燃煤機組必須退場，這是市府一貫的立場，也是市民的期盼。

總統蔡英文在臉書po文指出，「非常遺憾，在台灣新增本土案例、全民團結防疫的此刻，國民黨卻帶頭散播不實資訊。」

蔡英文總統說，「折線圖會說話，歡迎大家比較：從國民黨執政的2014年，台中火力發電廠用煤量達到1839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤！」

總統蔡英文在臉書po文指出，拆線圖打臉假訊息，蔡英文任內中火減煤600萬噸，歷任總統最多！（翻攝總統臉書）

台中市政府說，感謝蔡總統認同台中市減煤政策的堅持，台中電廠燃煤機組是全國最老舊、最大的火力發電廠，改善空污、落實減煤是市長盧秀燕市長上任後的一貫態度，市府貫徹管制生煤自治條例，督促中火落實用煤量減少四成；中火用煤量2019年降到1264萬噸、去年降至1229萬噸，空品改善也見成果，去年PM2.5年均濃度降至15.4微克／立方米歷史新低。

台中市政府表示，市府的立場始終要求減少高污染的燃煤發電，｢只增不減｣只會讓台中電廠燃煤機組｢10＋2｣，成為世界最大的火力發電廠；台中火力發電廠現有10部老舊燃煤機組，總發電量共550萬瓩。按市府主張要求台電「淘汰4部燃煤機組、新增2部燃氣機組」，總發電量將有590萬瓩，反而比現狀更多出40萬瓩。

中市府強調，市府不反對興建天然氣機組，但相對應燃煤機組必須退場，這是市府一貫的立場，也是市民的期盼。國際間已有130個國家宣示或規劃2050達到淨零碳排，並提前關閉及拆除燃煤電廠，市府的要求符合世界趨勢，也期盼中央藉此加速能源轉型、展現朝淨零轉型的決心。

(中時 )