今天大都會對決紅襪，最終以0：1敗下陣來，而此戰他們派出王牌投手狄葛朗(Jacob deGrom)，但狄葛朗不負「悲情王牌」稱號，今天6局9K僅失1分，卻還是無緣勝投，更離譜的是大都會全場只有2支安打，最後打擊毫無建樹，讓狄葛朗吞下本季第二敗，目前他戰績2勝2敗，自責分率是可怕的0.51，至今5場比賽下來累積投出59K，追平萊恩（Nolan Ryan）在1978年創下的紀錄。

Jacob deGrom has reached another level of dominance. pic.twitter.com/gvfhkYcqTA — MLB (@MLB) April 28, 2021

此戰狄葛朗第2局就失掉首分，他被瓦奎茲(Christian Vázquez)擊出二壘安打，不過自此他就沒再失分，而且整場只被敲出3支安打，從頭到尾他的隊友僅敲出2支安打得分掛蛋，他就這樣無奈吞下本季第二敗。說到悲情真的沒有人比得過他了，本季他主投35局就狂飆59K，壓制力相當驚人，先別說這場，本月11日他對上馬林魚，主投8局14K失1分，這樣的表現竟然也能吞敗。

美媒還因此調侃他說：「儘管他再一次付出努力，但最終還是無緣勝利，大都會在他上場時，似乎也封鎖了自家打者、失去打擊能力，且已經有段時間了。」相信聽到這段話他一定非常無奈，儘管本季繳出鬼神般數據，但隊友就是不給力，吞下敗投的這兩場合計投14局送23K失2分，這在任何比賽中都是超優質數據，而他於2018-19年連莊國聯賽揚獎時，也各只有10勝9敗、11勝8敗戰績，「勝利」這兩個字似乎永遠不站在他這邊！

(中時新聞網)