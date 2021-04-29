台北市松山警分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入，囂張破壞、砸毀電腦，相關爭議不斷延燒，今（29）日國民黨立委葉毓蘭爆料，曾傳簡訊給松山分局長林志誠（已調離），要他盡快將事情調查清楚，沒想到他竟說，自己也是透過媒體報導才知情，讓葉毓蘭直呼太扯了。

葉毓蘭今日在廣播節目「POP撞新聞」中表示，26日內政委員會開議前，曾傳簡訊提醒林志誠，表示內政委員會一定會問，一定要調查清楚。沒想到林志誠竟說，自己也是透過媒體才知道此事。

國民黨立委葉毓蘭（右）今在廣播節目談警界一連串風波。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

對於關鍵監視器畫面遭刪，警方停電、復電等疑點重重的說法，葉毓蘭直言，根本一開始就在說謊，所以現在才會變成人民對警察不再信任，不了解為什麼所長要去格式化影片，但以她對警察生態的了解，她猜測，必定有什麼人給建議或指示。

葉毓蘭呼籲內政部長徐國勇，話不要說太滿，因為這一切都要靜候調查、還原真相，說不定背後叫唆的人來自更高層級。此外，葉毓蘭也透露，在警界這麼多年，聽過很多警察的人事都有民進黨有力人士介入、各顯神通。

節目中也談到民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒一案，葉毓蘭說，趙介佑的惡行惡狀不是只有送飯，是根本把警察當「細漢」，愧對人民對警察的期待。

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(中時新聞網)