振宇五金(2947)送件申請上櫃；樂意(7584)送件申請上興櫃。
振宇五金成立於97年5月，主要業務為五金商品之零售及批發，董事長為曾善，總經理為洪國展，目前股本為1.72億元，109年合併營收為15.82億元，稅後盈餘為1億元，每股盈餘為6.1元。
樂意成立於101年6月，主要業務為國內外遊戲代理營運，董事長兼總經理為梁敏永，目前股本為1.1億元，109年合併營收為5.71億元，稅後盈餘為7513萬元，每股盈餘為6.83元。
(時報資訊)
振宇五金(2947)送件申請上櫃；樂意(7584)送件申請上興櫃。
振宇五金成立於97年5月，主要業務為五金商品之零售及批發，董事長為曾善，總經理為洪國展，目前股本為1.72億元，109年合併營收為15.82億元，稅後盈餘為1億元，每股盈餘為6.1元。
樂意成立於101年6月，主要業務為國內外遊戲代理營運，董事長兼總經理為梁敏永，目前股本為1.1億元，109年合併營收為5.71億元，稅後盈餘為7513萬元，每股盈餘為6.83元。
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