針對目前台股當沖交易盛行，當沖降稅優惠是否延長一事，財政部長蘇建榮表示，將就當沖降稅的政策目的、價量居高風險及投資人結構等三個因素審慎考量。

立法院財政委員會今天審查「囤房稅」相關部分條文修正草案，以及中古車汰舊換新、購買節能家電減徵貨物稅優惠延長等相關草案，財政部長蘇建榮受邀列席並備詢。

民進黨立委沈發惠表示，近日台股交易量創新高，其中當沖占比相當高，股市已處於高檔，當沖交易稅率減半課徵優惠年底到期，若再延長是否會助長投機歪風。國民黨立委林德福、曾銘宗及民進黨立委郭國文也關切，財政部對當沖降稅優惠的態度為何。

立委今日關切，台股22日上市櫃成交衝歷史新高量，其中，當沖交易就達4847億元。

財政部長蘇建榮指出，22日當沖交易量數字有重複計算問題，經金管會重算後，當沖占整體交易比重為3成多，沒有6至7成那麼高；對當沖降稅是否延長，還在跟金管會一同研議，未來還需和行政院討論。

財政部長蘇建榮表示，首先要考量政策目的，祭出當沖稅率減半優惠目的是拉抬台股量能，當初推動時台股日均量僅1000多億，近期上市櫃合計一度達到7000多億元，若政策目的已達到，就需要再來檢討。其次，台股在基本面、資金量支撐下，目前價量齊揚，但居高是否有風險也得進一步考量；同時，投資人結構呈現的情形也是考量因素之一。

蘇建榮表示，當沖降稅年底才到期，仍有一段時間，正審慎研議中。

(時報資訊)