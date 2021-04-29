(15:52更新)陳偉殷本季轉戰阪神虎後，今日是他首度披阪神球衣進行本季初登板，且對手正是他日職老東家中日龍，此戰陳偉殷先發6局只失1分，繳出優質先發內容，且阪神打線相當支持，大山悠輔開轟且個人就有4分打點，給足陳偉殷火力支援，最後阪神虎以6比2奪勝，陳偉殷相隔3497天再於日職拿到勝投。

目前在戰績龍頭的阪神虎與巨人勝差只有1場，陳偉殷好不容易等到先發機會，有著不能輸的壓力，今日阪神虎打線面對中日龍先發投手福谷浩司早早就打下分數，洋砲馬泰（Jefry Marte）敲出三壘打後，大山悠輔隨後敲安攻下首分，3局上半大山悠輔再有貢獻，敲出左外野3分炮，這是他本季第5轟，一棒將領先拉開到4比0，4分都是他打回的。

而陳偉殷則是局局有危機卻都能平安化解，首局他被京田陽太敲二壘打，但又連讓2打者出局；2局首名打者高橋周平敲安後，陳偉殷讓下一棒打出雙殺打，結果木下拓哉又敲一支二壘打，但隨後陳偉殷對根尾昂飆出本場個人首K，再度化解危機。

第3局同樣是被敲安後又讓對手敲雙殺打瓦解攻勢，第4局開始陳偉殷越投越穩，4、5兩局都讓中日龍打者三上三下。

第6局陳偉殷被代打的井領雅貴敲出二壘打，隨後中日龍靠高飛犧牲打攻下第1分，不過陳偉殷靠三振結束此局，他今日先發6局被敲5安、失1分，另有4次三振，本季初登板繳出優質先發內容，自責分率只有1.50，退場時阪神虎以4比1領先，是勝投候選人。

陳偉殷退場後中日龍又攻下1分，不過9上阪神打線再甦醒，梅野隆太郎、中野拓夢連兩棒敲出長打，最後以6比2奪勝，陳偉殷奪下重返一軍後的首勝。陳偉殷上一次日職勝投是2011年10月2日，有趣的是當時的苦主正是現在的新東家阪神虎，如今身分交換，陳偉殷相隔9年、3497天，再度於日職奪勝，證明自己仍有在日職先發的實力。

(中時 )