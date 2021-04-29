英國空母艦伊利沙白女王號（HMS Queen Elizabeth）將訪問亞洲，並與多國聯合軍演。外交部長吳釗燮接受英國媒體Sky News 訪問時表示，台灣樂見英國對台海及印太區域的重視，我方也持續強化國防自衛能力，也更積極與美、英、日及歐盟等理念相近國家加強合作交流，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

吳釗燮說，台英兩國共享自由、人權及民主等普世價值，台灣樂見英國對台海及印太區域的重視，並會持續努力深化台英雙邊關係。除英國外，德國、荷蘭及歐盟等，也都重新定義印太政策，強調印太地區的和平、穩定與繁榮對於國際秩序的維護深具意義。

被問到台灣如何抗衡及因應中國近期在台海周邊不斷的軍事動作？吳釗燮強調，台灣是我們的國家，自由民主是2,350萬人民選擇的生活方式，台灣人民將繼續堅定捍衛家園及得來不易的民主制度。台灣不僅是先進民主國家，更是高科技強國，身處中國威權秩序擴張的最前線。中國政府如果武力犯台，其後果將對全球帶來顛覆性的影響，期盼國際社會持續支持自由民主台灣。

吳釗燮指出，中共持續對台灣進行文攻武嚇，除不斷進行軍事滋擾與威脅外，也利用所謂「一中原則」打壓台灣的國際空間。此外，中國也透過假訊息、混合戰（Hybrid Warfare）及「灰色地帶」（Gray-Zone）等策略試圖打擊台灣人民對政府的信任，為軍事攻擊作準備。

吳釗燮表示，為因應中國政府相關侵略行徑，我方持續強化國防自衛能力，也更積極與美、英、日及歐盟等理念相近國家加強合作交流，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

(中時 )