青松樂活科技農業股份有限公司昨天驚傳跳票，嘉縣政府勞工暨青年發展處派員進行勞動檢查，了解狀況後排定5月7日進行勞資爭議調解。據了解，目前該公司61名員工3月份前薪資仍照常發放，該公司員工代表表示，資方透過委任律師告知全體員工，4月薪資照常給付，公司會努力持續經營，但員工仍希望呂姓負責人能親自出面，雙方確認公司後續的經營方向。

嘉縣政府勞青處副處長林俊傑表示，因應勞工提出的勞資爭議調解申請書，已排定將在5月7日上午9點調解，若調解當天資方仍未出席，縣府將派員進入公司了解營運狀況，若確認已不再營業，將協助輔導勞工申請資方欠繳的6個月內全部薪資及6個月內的資遣費，並協助申請失業給付，但因該公司是月尾付薪水因此目前尚無欠薪問題。

林俊傑說，若公司要解僱勞工應於60日前提出解雇計畫書，目前未接獲青松的大量解雇計畫書，未來若該公司涉及違法大量解僱勞工保護法，將依規定處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

縣長翁章梁表示，已指示勞青處持續追蹤該公司60多名勞工個別情形，如有發生生活困頓情事，會協調本府社會局主動協助勞工申請社會救助津貼，目前也已聯絡縣內其他農業合作社、企業，未來若有需要會依勞工個別需求協助輔導轉職。

(中時 )