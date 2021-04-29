70歲陳姓老翁不滿自家後巷鐵皮屋頂上常遭人亂丟煙蒂，懷疑是鄰居邱姓夫妻所為，手寫一張「再亂丟菸蒂就殺掉你們兩個狗男女」立牌放在後巷後挨告。陳男偵訊時極力否認，但檢方認為後巷頭尾都被封閉，非開放空間，認定陳男針對性明確，偵結後依恐嚇罪起訴。

陳男家住在鳳山區某透天宅，過去就時常與後巷鄰宅的邱姓夫妻為了機車排氣管的臭氣起爭執。陳男控訴邱姓夫妻長期故意讓機車怠速不熄火，導致臭氣都飄到他家，他請太太和里長去溝通都無效。

陳男表示，近日發現自家防火巷和鐵皮屋頂常被人亂丟煙蒂，不堪其擾，懷疑又是邱姓夫妻所為，氣得用一片木板寫上「畜生，你再把菸蒂丟在我家鐵皮屋上、花盆，如果被我發現，把你們兩個狗男女殺掉，等著瞧！！」，再把看板立插在後方防火巷水溝蓋上，直接對著邱家廚房窗戶。

邱姓夫妻看到木板後直覺自己被人恐嚇，報警提告恐嚇、公然侮辱。檢方偵訊時，陳翁坦承寫木板，但強調沒有指名道姓，否認恐嚇邱姓夫妻。檢方質問為何特別要寫「兩個狗男女」，而不是3個、4個、5個？邱男還瞎扯自己書讀得少，狗本來就有公有母等等。

檢方查出，陳男矗立看板的防火巷，過去就遭其刻意用鐵網圍起，外人無法進入，等同非開放空間，加上木板直對邱家，針對性明顯，偵結後將陳男依恐嚇危害安全罪起訴。公然侮辱部分，由於該處非開放空間，不符合「公然」條件，為不起訴處分。

(中時 )