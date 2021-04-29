中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，自菲律賓(案1118)及墨西哥(案1119)入境。

指揮中心指出，案1118為菲律賓籍20多歲女性移工，今(2021)年4月7日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月20日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；檢疫期滿後，由公司安排至其他住所單獨自主健康管理，因工作需要，4月27日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值36)。個案在臺期間無症狀，已掌握同車接觸者5人，均有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，案1119為本國籍40多歲男性，今年1月至墨西哥洽公，4月18日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月24日陸續出現咳嗽及發燒症狀，4月26日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值23)。個案發病前2天為居家檢疫期，未與他人接觸，且就醫時接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

(中時 )