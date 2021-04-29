飯店業者國賓(2704)旗下台北國賓大飯店啟動危老改建計畫，據悉目前已送件申請，暫訂2022年上半年正式動工。而館內的A Cut、川菜、粵菜廳等多數餐飲品牌，則將遷往位於南京復興站附近的富邦人壽遼寧大樓，遷移時間預期最快將落於2022年農曆春節後。

國賓1962年12月動土興建12樓高建物，1964年12月「台北國賓大飯店」開幕營運，1978年11月擴建14樓高新館、於1979年9月完工加入營運。館內規畫400間客房、28間多功能宴會廳，以及A Cut牛排館、粵菜廳、川菜廳、明園西餐廳、ahmicafe等餐廳。

國賓受新冠肺炎疫情衝擊，2020年合併營收20.08億元、年減31.11％，為近17年低點，營業虧損2.76億元、本業營運轉虧。不過，受惠業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利260.8萬元、年減99.32％，每股盈餘0.01元，雖雙創近17年低點、仍險守獲利。

國賓去年住房營收3.79億元、年減57.47％，餐飲營收16.09億元、年減19.59％。其中，台北國賓營收9.31億元、年減34.73％，新竹國賓營收4.8億元、年減29.86％，高雄國賓營收5.75億元、年減26.32％。

為提供更舒適的住宿及用餐環境，國賓董事會去年11月初決議，台北國賓將提出危老改建案申請。因應改建計畫，國賓去年12月初公告，承租富邦人壽遼寧大樓1～2樓共約1727坪空間，預計改建期間將館內多數餐廳遷往該處繼續營運。

據了解，台北國賓本館的危老都更改建案已送件申請，而位於南京復興站1號出口附近、樓高20層的富邦人壽遼寧大樓，目前全數空間均已預租，其中渣打銀行更一舉租下4400坪辦公室，未來將進駐。該大樓目前尚未交屋，國賓正在規畫內部設計中。

為在改建前夕回饋長期支持的顧客，國賓表示，台北國賓館內匯集各廳精華菜色、可享用中西特色美饌的「明園西餐廳」，將自5月起舉辦「國賓感恩回饋季」活動，祭出平日午晚餐800元、假日午晚餐900元優惠價回饋，即日起接受預訂。

(時報資訊)