電腦周邊產品大廠羅技國際(Logitech International)周四公布優於預期的上一財年營收；羅技在疫情期間受惠於居家辦公趨勢。

羅技生產電腦鍵盤、滑鼠、頭戴裝置等周邊產品，在截至3月31日的財年中，按固定幣值計算的營收為52.5億美元，年增74%，優於該公司二月預測的增加63%。

截至3月底的第四財季營收，較前一年同期增加116.6%，為15.4億美元。

羅技在上一財年的營業利益在非通用會計準則(non-GAAP)下為12.7億美元，高於二月自己財測的11億美元；而第四財季的非通用會計準則營業利益為3.25億美元，年增311.6%。

在居家辦公相關產品銷量激增，電競和PC遊戲周邊產品也上揚，羅技在上一財年中已經有四次上調公司財測。

對於本財年，羅技證實前一次財測，預期營收將持平，或是正負5%之間。

羅技對本財年的營業利益在非通用會計準則下，將為8億至8.5億美元之間，優於此前估計的7.5億至8.0億美元間。

(時報資訊)