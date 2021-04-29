總統蔡英文總統昨天針對能源政策，質疑國民黨帶頭散播不實資訊，要討論台中火力發電廠，核心問題只有一個，就是減煤減空汙；只有這樣，才能達成台中市民期待空氣品質改善的願望。市議會國民黨團書記長陳政顯說，為何通霄電廠可先拆後蓋，中火卻不能？中央不能有雙重標準。

總統蔡英文在臉書po文說，非常遺憾，在台灣新增本土案例、全民團結防疫的此刻，國民黨卻帶頭散播不實資訊。

蔡英文總統指出，折線圖會說話，歡迎大家比較：從國民黨執政的2014年，台中火力發電廠用煤量達到1839萬噸歷史高點以來，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸，這是中火運轉以來最大幅度的減煤！

總統蔡英文在臉書po文指出，拆線圖打臉假訊息，蔡英文任內中火減煤600萬噸，歷任總統最多！（翻攝總統臉書）

台中市議會國民黨團書記長陳政顯反駁說，蔡英文總統身為一國的元首，可能事情太多、太忙了，從林佳龍時代減煤幅度不大，直到現任市長盧秀燕上任後，才大幅度的減煤；從圖表就可看出，盧秀燕任內減煤幅度最大，盧秀燕上任後才強壓式的減煤，這是地方首長執政的能力。

陳政顯強調，不要將別人的功勞，硬套在她的頭上，從折線圖就可看出是誰做的，沒有任何造假，大家都清楚，謝謝總統肯定盧團隊的用心；為何通霄電廠可以先拆後建，但中火卻不行？難道是中部人跟蔡總統有仇嗎？蔡總統為何與中部人一直過不去，蔡總統饒了中部人吧！

(中時 )